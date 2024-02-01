إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على سيارة في منطقة المحول جنوب شرق مدينة الخليل، ما أدى لإصابة فلسطيني، ثم منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان لإسعافه قبل اعتقاله.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال حي رأس العمود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وداهمت المنازل وفتشتها واعتقلت فلسطينيين اثنين هما أب وابنه، في وقت عززت من انتشارها العسكري وحواجزها عند مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال ومستوطنوه منطقة الحنجلية القصير شرق قرية بتيرغرب بيت لحم، واعتدوا على الأراضي الفلسطينية فيها واقتلعوا حوالي 300 شجرة كرمة وجرفوا مساحات منها.

كما اقتحم مستوطنون تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا، واعتدوا على أراضي وممتلكات الفلسطينيين فيها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق اليوم 41 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

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