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زيادة صادرات القمح الروسي بنسبة 13 بالمئة

2024-02-01

موسكو-سانا

أعلن اتحاد مصدري الحبوب الروسي أن صادرات القمح من البلاد بلغت منذ بداية الموسم الزراعي 2023-2024 وحتى نهاية الشهر الماضي 29.5 مليون طن بزيادة 13 بالمئة، مقارنة بالموسم الماضي.

وقال الاتحاد في حسابه على منصة تلغرام: “إن خمس دول استحوذت على 31 بالمئة من مشتريات القمح الروسي، حيث استوردت أكثر من 9 ملايين طن من القمح من روسيا في الفترة المذكورة”.

ووفقاً للاتحاد تضمنت قائمة كبار المستوردين دولتين عربيتين، هما مصر والجزائر، إضافة إلى كل من تركيا وبنغلادش وباكستان.

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