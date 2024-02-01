بمبادرة مجتمعية… تركيب أكثر من 200 جهاز إنارة طاقة شمسية بمدينة بصرى الشام

درعا-سانا

ضمن مبادرة مجتمعية أنهت الورشة التابعة لقسم كهرباء مدينة بصرى الشام، بالتعاون مع المجتمع المحلي مشروع إنارة بعض الطرقات الرئيسة والفرعية بأجهزة تعمل على الطاقة الشمسية، بلغ عددها أكثر من 200 جهاز إنارة.

رئيس مجلس مدينة بصرى الشام سليمان الشحمة أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أنه تم اليوم الانتهاء من تركيب أجهزة إنارة للطريق الرئيس في المدينة من باب الهوى حتى الدوار الغربي، وطريق مثلث صماد وطريقي البركة الشرقية بقدرة تراوحت ما بين 200 إلى 400 واط ساعي، وذلك في خطوة للتخفيف عن شبكة الكهرباء الرئيسة.

من جهته أكد الشيخ أحمد القسيم عضو لجنة المجتمع المحلي أنه تم أيضاً تجهيز منظومة طاقة شمسية كاملة لتركيبها في إحدى آبار المياه بعد الانتهاء من أعمال الحفر فيها بعمق 525 متراً، مبيناً ضرورة العمل المستمر والتكاتف مع الجهات العامة للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي في مدينة بصرى الشام.

رضوان الراضي

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