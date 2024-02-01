أجنحة الشام تطلق خدمة دفع جديدة لتذاكرها عبر الدفع بالحوالات

دمشق-سانا

أطلقت شركة أجنحة الشام للطيران خدمة دفع جديدة لتذاكرها عبر شركة الفؤاد للحوالات المالية، وذلك بهدف جعل عملية شراء تذاكر الطيران أسهل وأكثر مرونة لمسافريها.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذه الخدمة تأتي كوسيلة جديدة مضافة إلى وسائل الدفع المتاحة لديها، وبموجبها يمكن للمسافرين تسديد قيمة تذاكرهم نقداً عن طريق أحد فروع شركة الفؤاد المتواجدة في مختلف المحافظات، ولكن بعد حجز التذكرة من خلال موقع أجنحة الشام الإلكتروني.

وأشارت الشركة إلى أن عملية تسديد بطاقات السفر تأتي ضمن إطار جهودها المتواصلة لتحسين تجارب السفر ولتوفير وقت المسافرين وجهدهم وتقديم خدمات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة لهم.

ودعت الشركة عملاءها لزيارة الموقع الإلكتروني لأجنحة الشام للطيران لمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمة الجديدة وكيفية استخدامها.

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