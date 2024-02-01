البدء بإعادة تأهيل وحدة الخزن والتبريد بدير الزور

دير الزور-سانا

باشر فرع المؤسسة السورية للتجارة بدير الزور إعادة تأهيل وحدة الخزن والتبريد وصيانتها من الأضرار التي لحقت بها جراء النهب والتخريب على يد التنظيمات الإرهابية.

وبين مدير فرع المؤسسة أغيد الجويشي في تصريح لمراسل سانا أنه ستتم في المرحلة الأولى إعادة تأهيل معمل الثلج وغرفتي تبريد وتجميد من أصل 6 غرف يضمها المبنى، لافتاً إلى أن مساحة كل غرفة من غرف التبريد والتجميد تبلغ 200 متر مربع وبسعة تخزينية تصل إلى حوالي 700 طن.

وأشار الجويشي إلى أن إعادة تشغيل الوحدة تسهم في تعزيز عمل المؤسسة على صعيد تأمين المواد التي يحتاجها الأهالي، ولا سيما اللحوم والخضار والفواكه إضافة إلى تأمين قوالب الثلج خلال فصل الصيف، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمعمل الثلج 2600 قالب يومياً.

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