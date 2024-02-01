البرازيل: تعليق تمويل الأونروا في قطاع غزة المحاصر يهدد بعواقب خطيرة

برازيليا-سانا

طالبت البرازيل بعدم تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في ظل الظروف المأساوية التي يشهدها قطاع غزة المحاصر.

ونقل موقع RT عن وزارة الخارجية البرازيلية قولها في بيان نشر على موقعها: إن “الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لموظفي الأونروا لا يجب أن تؤدي إلى خفض المساهمة الضرورية في أنشطتها في ضوء الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة”.

وأضافت: إن قرار الدول الغربية تعليق تمويل الوكالة يأتي “على حساب تنفيذ القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية حول ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مواطني غزة وهو أمر يهدد بعواقب خطيرة على الوضع الإنساني المتأزم”.

وأعلنت الولايات المتحدة وفنلندا وبريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا وعدد من الدول الغربية الأخرى وقف تمويل الوكالة، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى عدم السماح بتوقف عملها وخصوصاً أنها تواجه أزمة كبيرة دون تجديد التمويل.

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