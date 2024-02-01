غافريلوف: هدف مناورات الناتو المزيد من الاستفزاز لروسيا

موسكو-سانا

كشف رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن والحد من الأسلحة قسطنطين غافريلوف اليوم أن هدف مناورات الناتو “المدافع الصامد 2024” هو البحث عن طرق محتملة لاستفزاز روسيا.

وقال غافريلوف لقناة “روسيا 24”: إن “المناورات لا تهدف إلى الدفاع بل إلى اختبار الأجواء والبحث عن احتمالات استفزاز ضد روسيا… فالحلف لا يسعى للدفاع عندما تضم مناوراته 90 ألف جندي وضابط والمعدات التي يجري نقلها شرقاً في محاكاة الدفاع عما يسمى بممر (سووالكي) الواقع بين حدود ليتوانيا وبولندا وبين بيلاروس ومقاطعة كالينينغراد الروسية”.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن أمس أن موسكو تنظر إلى مناورات الناتو “المدافع الصامد 2024” على أنها “تهديد وموجهة ضد روسيا”.

يذكر أن هذه المناورات ستجري لعدة أشهر وهي “الأكبر منذ عقود” وفقاً للقائد الأعلى لقوات “الناتو” كريستوفر كافولي، حيث تشارك فيها نحو 50 سفينة حربية، و80 طائرة، و1100 وحدة من المعدات العسكرية البرية، منها 133 دبابة، ونحو 90 ألف جندي وتشمل مواقع التدريبات دول البلطيق وبولندا وألمانيا.

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