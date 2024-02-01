بفكرة غير مسبوقة سيدة تقوم بتصنيع الحصر الكهربائية الجدارية

السويداء-سانا

طورت السيدة كتيبة عزام عملها ومهارتها اليدوية بتصنيع الحصر الأرضية الكهربائية المستخدمة للتدفئة لصنع نماذج مماثلة على شكل حصر تدفئة جدارية، كفكرة جديدة ومبتكرة لجهة آلية التصنيع والشكل لاقت رواجاً في السوق المحلية بعد أن قامت إحدى الشركات في السويداء بتبني الابتكار وتنفيذه، وتدريب عدد من الراغبين على طريقة صناعة هذا النوع من الحصر.

وبينت عزام ابنة مدينة السويداء خلال حديثها لمراسل سانا أن الحصيرة الكهربائية الجدارية تتميز بأنها حل مناسب واقتصادي وآمن لكل من يرغب في الحصول على منتج بسيط يحمي من برد الشتاء، ويمكن اعتمادها كحل للتدفئة في المنازل أو في المكاتب والشركات على شكل صور مناظر طبيعية أو بورتريه شخصي لشعارات ولوغو وهوية بصرية للوحات معينة.

وطريقة تصنيعها بحسب عزام تختلف من الناحية التقنية عن طريقة تصنيع الحصيرة الأرضية، وهي آمنة للاستخدام وصديقة للبيئة وقليلة الأعطال كون طريقة تركيبها تترك مجالاً للتهوية، واستهلاكها للكهرباء قليل جداً ومتوافقة مع حلول الطاقة البديلة في حال انقطاع الكهرباء، حيث يمكن تشغيلها بواسطة رافع الجهد (الإنفيرتر) والبطارية.

ولفتت عزام إلى أن هذه الفكرة جاءت انطلاقاً من حرصها على تطوير عمل ورشتها التي تصنع مثل هذه المواد، وتم تجريب شكل جديد للحصر الجدارية أعطى نتائج جيدة وخاصة مع تخوف الكثيرين من الحصر الأرضية التي توضع تحت الفرش بحيث تم التطوير على الشكل وماهية المواد ورفع جودتها لتناسب متطلبات السوق، وأصبحت ذات كفاءة ترقى لمستوى التصدير، كما يمكن التحكم فيها من حيث الشكل واللون والرسومات والأبعاد حسب الطلب.

ووفقاً لصاحب الشركة التي تبنت الابتكار المهندس حسان إحسان الأطرش فإنه تم الاتفاق مع صاحبة الابتكار على إنجاز الحصر الجدارية وتسويقها وتوزيعها وإدراج هذا النوع من العمل ليكون من نتاجات الشركة التي قدمت موقع ورشة ضمن المحافظة يتم تصنيع الحصر فيها، وتدريب الأشخاص على صناعة الحصر الكهربائية الجدارية والأرضية لتكون مهنة يمكن نقل تقاناتها للآخرين، وذلك بالتعاقد مع السيدة عزام وورشتها ومنحها شهادة مدرب معتمد تمكنها من تسيير التدريبات وإنجازها كون الشركة لديها ترخيص تدريب وتأهيل.

وبين المهندس حسان أن الشركة قامت بعرض الحصيرة في ملتقى سيدات ورجال أعمال سورية عام 2023 ولاقت استحساناً، كما وقعت عقد تعاون مع الجمعية السورية للطاقة وتغيير المناخ بهدف التشبيك لنشر هذا المنتج الوطني.

وكانت عزام انطلقت قبل نحو ثلاث سنوات بمشروعها متناهي الصغر لتصنيع الحصر الكهربائية الأرضية لمستخدمة للتدفئة وصيانتها، والتي تزايدت استخداماتها خلال السنوات الماضية.

عمر الطويل

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