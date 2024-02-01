منظمة الصحة العالمية: سكان قطاع غزة يموتون من الجوع مع تواصل العدوان الإسرائيلي

جنيف-سانا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن سكان قطاع غزة يموتون من الجوع بسبب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، مع تواصل العدوان الإسرائيلي منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى ضرورة حمايتهم إلى جانب حماية مرافقهم الصحية.

وأوضح مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين خلال مؤتمر صحفي أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بقلب كارثة هائلة، والوضع يزداد سوءا جراء نقص التغذية مع الاكتظاظ والتعرض للبرد بسبب نقص المأوى، ما يخلق ظروفا ملائمة لانتشار الأوبئة على نطاق واسع خصوصاً بين الأطفال (وقد بدأنا نراها).

من جهته، بين مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس أن المنظمة تواجه تحديات شديدة مستمرة في إطار دعم النظام الصحي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال: “أكثر من 100 ألف من سكان غزة إما قتلوا أو أصيبوا أو فقدوا ويفترض أنهم ماتوا، كما أن خطر المجاعة مرتفع ويتزايد كل يوم مع استمرار الأعمال العدائية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية”.

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