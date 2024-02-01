زاخاروفا: السياسة الأوروبية وصلت إلى الحضيض

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن بروكسل وصلت إلى الحضيض في سياستها المناهضة لروسيا بإدراج رابطة الإنترنت الآمن في قائمة العقوبات بتهمة “انتهاك حقوق الإنسان”.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن زاخاروفا تعليقها الذي نشر على موقع الوزارة بالقول: إنه “لا يمكن أن يكون هناك سوى استنتاج واحد من قرار الاتحاد الأوروبي، فمن خلال إدراج منظمة تحمي حقوق أطفالنا، في قائمة العقوبات بتهمة (انتهاك حقوق الإنسان)، تكون بروكسل قد وصلت إلى الحضيض في سياستها المناهضة لروسيا”.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الإثنين الماضي توسيع قائمة العقوبات الشخصية ضمن النظام العالمي لانتهاكات حقوق الإنسان وفرض قيوداً بشكل خاص على “رابطة الإنترنت الآمن” ورئيستها يكاترينا ميزولينا.

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