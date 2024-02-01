ضمن برنامج التعليم المتكامل.. ثقافي الصنمين يطلق دورات تقوية للمتسربين من مرحلة التعليم الأساسي في المدينة

درعا-سانا

أطلق المركز الثقافي بمدينة الصنمين دورات تقوية للطلاب المتسربين والطلاب الضعفاء في صفوفهم من مرحلة التعليم الاساسي، وذلك ضمن برنامج التعليم المتكامل الذي تنفذه وزارة الثقافة ومنظمة (اليونيسيف).

وأشار رئيس المركز الثقافي بالصنمين محمد خير أبو حوية في تصريح لمراسلة سانا إلى وجود ثلاث شعب صفية كبيرة داخل المركز تستوعب مابين 70 – 100 من الطلاب المتسربين من مختلف الصفوف في مرحلة التعليم الأساسي.

وبين المدرس إبراهيم زيدان من فريق (برنامج التعليم المتكامل) أن الفريق قام بجولات على الأهالي بمدينة الصنمين خلال الأشهر الأربعة الماضية بهدف تشجيع الأهالي والطلاب المتسربين على الانضمام للبرنامج، كما قدم للطلاب ما يحتاجونه من قرطاسية و لباس مدرسي.

وأضاف أن الدورات تنفذ أيام العطل الرسمية وبعد انتهاء اليوم الدراسي؛ لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب للاستفادة من البرنامج، لافتاً إلى أن البرنامج يعمل أيضاً على معالجة النواحي النفسية والاجتماعية لدى هؤلاء الطلاب ومشاكل التفكك الأسري التي يعانون منها، بالإضافة لمراعاة تنمية المهارات التي يمتلكها هؤلاء الأطفال وصقل مايمتلكون من مواهب والقيام بأنشطة ترفيهية وورشات عمل متنوعة تحفزهم لحب التعلم والعلم.

ليلى حسين

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