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طقس الغد… الحرارة أدنى من معدلاتها وثلوج على ارتفاع 1200 متر

2024-01-31

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع نهاراً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، مع استمرار تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة قطبية المنشأ.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً ، مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة، ويكون الهطل ثلجياً فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر وممزوجاً بالثلج دون ذلك.

ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب والجليد على المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية على المناطق الشرقية والجزيرة، وجنوبية غربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق10/2
المنطقة الجنوبية11/3
المرتفعات الجبلية2/-4
المنطقة الوسطى9/2
المنطقة الساحلية13/8
المنطقة الشمالية9/1
منطقة الجزيرة11/0
المنطقة الشرقية12/3
منطقة البادية11/1

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دمشق-سانا تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية،

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