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بمشاركة نحو 70 شركة… مهرجان التسوق الشهري في صالة الجلاء بدمشق غداً

2024-01-31

دمشق-سانا

تنطلق غداً الخميس فعاليات الدورة 155 من مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” الذي تنظمه غرفتا “صناعة دمشق وريفها” و”تجارة ريف دمشق” بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة، وذلك في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق.

ويشارك في المهرجان نحو 70 شركة صناعية وطنية في القطاعات النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية، تعرض ضمن أجنحتها منتجاتها المتنوعة بحسومات كبيرة وعروض مغرية تشمل كل ما يلزم العائلة من احتياجات غذائية واستهلاكية.

نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي بالغرفة طلال قلعه جي اعتبر أن المهرجان أصبح موعداً تنتظره العائلات السورية كل شهر لتأمين احتياجاتها، حيث تعمل الشركات المشاركة فيه على تقديم سلة سلعية بأسعار منافسة أقل من مثيلاتها في السوق.

لؤي حسامو

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