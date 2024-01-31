نوفاك: أسعار النفط الراهنة مناسبة

موسكو-سانا

اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن أسعار النفط الحالية في السوق العالمية مناسبة، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على هذه المادة في 2024 قد يزداد بنحو مليوني برميل يومياً.

وذكر نوفاك للصحفيين اليوم وفق وكالة نوفوستي أن الطلب على النفط هذا العام سيعتمد على نمو الاقتصاد العالمي، وأن تقديرات خبراء من “أوبك” ووكالات الطاقة الأخرى تشير إلى أن الطلب سيزداد في 2024 بنحو مليوني برميل يومياً.

وفيما يتعلق بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا أفاد نوفاك بأن روسيا لا تتفاوض في الوقت الراهن حول تمديد عقد ترانزيت الغاز بعد العام 2024 سواء مع كييف أو مع أوروبا.

وبناء على أحدث تقديرات منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” فإنه من المتوقع أن يصعد الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً، بينما كانت تقديرات الوكالة الدولية للطاقة أكثر تحفظاً، إذ تتوقع نمو الطلب العالمي في العام 2024 بنحو 1.2 مليون برميل يومياً إلى مستوى 102.96 مليون برميل يومياً.

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