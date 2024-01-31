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المقداد والبوسعيدي يؤكدان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

2024-01-31

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي على المواقف المشتركة للبلدين تجاه الأوضاع في المنطقة، وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام “إسرائيل” بإدخال المساعدات الإنسانية إليه، ووقف حربها الدموية على الشعب الفلسطيني.

وأكد الوزيران على متابعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وضرورة استمرار التشاور حول الأوضاع في المنطقة والتطورات الدولية.

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