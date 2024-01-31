شقيقتان جمعهما العمل بمشروع لتصنيع المنتجات الغذائية بالسويداء

السويداء-سانا

حولت الشقيقتان وصفية ويسرا أبو عمار حالة الشغف لديهما بتصنيع المنتجات الغذائية إلى فكرة لمشروع متناهي الصغر، تبلورت واقعاً بعد انطلاقتهما فيه بكل حب للعمل قبل نحو عامين.

وصفية 54 عاماً ويسرا 44 عاماً بدأتا -كما ذكرتا- بالعمل ضمن المنزل في قرية حبران بريف السويداء الجنوبي، إلى أن تمكنتا العام الماضي من افتتاح محل خاص بعرض إنتاجهما وذلك بعد حصولهما على منحة من برنامج سبل العيش في مؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية، مكنتهما من شراء براد ومواد أولية لازمة للعمل.

الشقيقتان الهادفتان من مشروعهما إلى تحسين مستوى المعيشة تعملان كما ذكرتا خلال حديثهما لمراسل سانا على إنتاج الألبان والأجبان والمجففات وبعض الأطعمة التقليدية الشعبية القديمة، مثل ” المغربية “و “اللزاقيات” وغيرهما.

وتحرص الشقيقتان -كما بينتا- على إدخال منتجات جديدة والاستمرار في البحث عن منافذ تسويق أخرى، إضافة إلى المحل، وذلك عبر دخول باب المشاركة بالمعارض، والتي كان آخرها الشهر الماضي مع جمعية محبة ووفا، إضافة إلى زيادة التعريف بما تنتجانه بين أصدقائهما وأقاربهما.

طموحات تحملها الشقيقتان للتوسع بشكل أكبر بمشروعهما، حيث تجدان أن المرأة الريفية تملك مهارات تؤهلها لدخول سوق العمل شريطة توافر الإرادة والتصميم لديها لفعل شيء ما في حياتها وترك بصمة جيدة بين أفراد مجتمعها.

وبحسب المختصة بتصنيع المنتجات الغذائية باسمة الشيباني فإن وصفية ويسرا تتقنان عملهما بشكل جيد، ليؤمن مصدر دخل لهما، مع امتلاكهما الطموح للاستمرارية والتطوير نحو الأفضل.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc