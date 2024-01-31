تشكيلة منتخب سورية لكرة القدم في مباراته مع نظيره الإيراني بدور الـ 16 لبطولة آسيا

الدوحة-سانا

أعلن المدير الفني لمنتخب سورية لكرة القدم هيكتور كوبر التشكيلة التي سيخوض بها منتخبنا مباراته مع نظيره الإيراني اليوم بدور الـ 16 ببطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

وضمت التشكيلة.. أحمد مدنية وثائر كروما وأيهم أوسو ومؤيد العجان وعبد الرحمن ويس وخليل إلياس وايزاكيل العم ومحمود الأسود وعمار رمضان وعمر خريبين وإبراهيم هيسيار.

وكان منتخبنا تأهل إلى دور الـ 16 بحلوله بين أفضل أربعة منتخبات حلت بالمركز الثالث من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية وفق نظام البطولة الذي ينص على تأهل الأول والثاني أيضا إلى الدور ذاته.

هناء صقور

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