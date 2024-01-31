الخارجية الفلسطينية تطالب بتشكيل فريق دولي للتحقيق في مجازر الاحتلال المتواصلة بقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتشكيل فريق دولي ميداني للتحقيق في مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة المنكوب وبأوضاع المفقودين والمعتقلين الفلسطينيين فيه.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال ميدانيا بحق 30 فلسطينياً في إحدى المدارس بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين بعد التنكيل بهم تعكس حجم المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون والمجازر

الجماعية والإعدامات التي طالت حتى المعتقلين منهم، في انتهاك صارخ وجسيم لجميع الأعراف والقوانين الدولية ذات العلاقة.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة تستوجب من المجتمع الدولي مساءلته فوراً أمام المحاكم الدولية لمعاقبة المجرمين.

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