سحر زكريا: صناعة الدمى مشروع حيوي لكل فتاة باحثة عن عمل

حمص-سانا

من منزلها الصغير انطلقت سحر زكريا بمشروعها المتواضع في صناعة دمى لشخصيات اجتماعية وكرتونية، استقطبت إعجاب رواد المعارض التي شاركت بها.

وعن مشروعها وطموحها تحدثت زكريا في لقاء مع سانا، حيث قالت: تعلمت الكروشيه بداية كهواية من خلال شغل ثياب لأولادي وألعاب بسيطة لهم، وبدعم وتشجيع من زوجي تدرجت وطورت نفسي في مشروعي الذي انطلق منذ أربع سنوات، واستطعت بفضله المشاركة في عدد من البازارات السياحية والخيرية داخل حمص وخارجها.

وأضافت زكريا: وإني أعتمد في صناعة الدمى على مواد بسيطة ومتوافرة، كخيوط القطن والصوف ذات الجودة العالية، وحشوات الديكرون التي تساعدني في إنتاج الألعاب وفق ما يطلبه الزبائن من شخصيات اجتماعية أو كرتونية، تبعاً للصورة التي يتم إرسالها لي، حيث أصنع دمية مشابهة لها من حيث لون الشعر والعينين وملامح الوجه والجسم، لتغدو الدمية صورة مطابقة تقريباً للشخصية الحقيقية في الواقع.

وتطمح زكريا إلى توسيع مشروعها وأن تصبح مدربة في هذا المجال، داعية كل فتاة وسيدة إلى امتهان هذه الصناعة التي تحقق لهما الاستقلال المادي من جهة والاستفادة من الوقت بأشياء جميلة من جهة أخرى.

حنان سويد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc