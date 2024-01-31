تسويق 4200 طن من الخضار الشتوي في أسواق الحسكة

الحسكة-سانا

بلغت كميات الخضار الشتوي المسوقة في أسواق محافظة الحسكة والمنتجة من أراضيها الزراعية 4200 طن، وشملت إنتاج أصناف 11 نوعاً.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن إنتاج الخضار الشتوي شهد ارتفاعاً ملحوظاً ، لتتضاعف الكميات المنتجة والمسوقة خلال الأسبوعين الماضيين، لافتاً إلى أن جميع أصناف الخضار الشتوي الذي يزرع في المحافظة يتم تسويقها حالياً باستثناء إنتاجي محصولي الفول الأخضر والثوم اللذين يبدأ تسويقهما عادة نهاية شهر شباط القادم.

يشار إلى أن المساحات المزروعة بالخضار الشتوي في محافظة الحسكة للموسم الحالي بلغت 4269 هكتاراً موزعاً في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

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