المقاومة الفلسطينية تطالب بمحاكمة مسؤولي الاحتلال وقادة جيشه النازيين على جرائم الإبادة الجماعية

القدس المحتلة-سانا

طالبت المقاومة الفلسطينية بمحاكمة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي وقادة جيشه النازيين الذين يواصلون جرائم القتل والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 117.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: تتكشف يوماً بعد يوم جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، والتي كان آخرها ما وثقه نادي الأسير حول إعدام قوات الاحتلال ميدانياً 30 فلسطينياً في إحدى المدارس بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع، وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين بعد التنكيل بهم.

ودعت المقاومة الفلسطينية المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة المروّعة، تمهيداً لمحاكمة جيش الاحتلال المجرم وقادته النازيين الذين يستمرون في القتل والإبادة ضد الشعب الفلسطيني دون اكتراث بقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي، مؤكدة أنه سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه النازيون الجدد على وحشيتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، والتي فاقت أبشع الانتهاكات التي عرفتها البشرية في العصر الحديث.

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