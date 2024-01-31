المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم موقعي حانيتا وبياض ومحيط ثكنة ميتات للعدو الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وحققت إصابات مباشرة.‏

وقالت المقاومة في بيان اليوم: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، استهدف مقاتلونا بعد ظهر اليوم ‏التجهيزات التجسسية بموقع حانيتا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

كما أعلنت عن استهدافها ‏تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية ودبابة في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة.‏

وكانت المقاومة أعلنت في بيانات سابقة لها اليوم عن استهداف عدد من مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، منها تلة الطيحات وموقع الضهيرة.

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