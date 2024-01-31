الخارجية الفلسطينية: مخططات الاحتلال للفصل إدارياً بين القطاع والضفة مرفوضة

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي للفصل إدارياً بين الضفة الغربية وقطاع غزة تهدف إلى ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وهي مرفوضة.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن هذه المخططات تأتي امتداداً لمحاولات الاحتلال المتواصلة لتصفية القضية الفلسطينية، واستكمال حرب الإبادة الجماعية، لافتة إلى أن أي خطط لا تضمن وحدة جغرافية الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض لا تعدو كونها إبقاء متعمداً على فتيل الحرب مشتعلاً.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى عدم الانجرار خلف مخططات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المضللة التي تخفي حقيقة النوايا الاستعمارية العنصرية الرافضة للدولة الفلسطينية، والتي تعد محاولة لامتصاص الضغوط الدولية الراهنة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل يعاكس الإجماع الدولي الذي يؤكد على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال.

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