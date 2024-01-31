يوم جديد من طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– خلال الـ 24 ساعة الماضية.. الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 150 شهيداً

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– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 117 على قطاع غزة إلى 26900 شهيد و65949 جريحاً.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 16 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيداً و 313 جريحاً.

– جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تطالب بالتدخل لحماية مقرها ومستشفى الأمل

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بصاروخ “107 ” موجه مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي تتحصن في مبنى شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” دبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون وصواريخ “بدر1” و “107” تجمعات لجنود وآليات العدو الإسرائيلي شرق وجنوب وغرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وكالات أممية: وقف تمويل الأونروا كارثي

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا قنصوا جندياً للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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– شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تمركزاً لجنود العدو الإسرائيلي غرب مدينة غزة وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.