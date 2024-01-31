31 كانون الثاني 2016- 50 شهيداً و 110 جرحى جراء 3 تفجيرات إرهابية بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق

دمشق-سانا

1876- الولايات المتحدة تأمر كل الهنود الحمر بالانتقال إلى المحميات.

1915- ألمانيا تستعمل الغاز السام ضد الروس في الحرب العالمية الأولى.

1946- إعلان الدستور اليوغوسلافي الذي يضم ست جمهوريات؛ هي صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا وسلوفينيا.

1950- الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن تأييد تطوير القنبلة الهيدروجينية.

1953- السلطات الفرنسية تعتقل الحبيب بورقيبة.

1953- الفيضانات تغرق 1800 شخص في هولندا.

1958- إطلاق القمر الصناعي إكسبلورر1 أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة.

1996- هجوم انتحاري في العاصمة السريلانكية كولمبو تعرض له البنك المركزي السريلانكي عندما اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات بمبناه الواقع في قلب حي المال بالعاصمة.

2009- البرلمان الصومالي ينتخب رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية شريف شيخ أحمد رئيساً للصومال.

2010- المنتخب المصري يفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخهن وذلك في البطولة التي أقيمت في أنغولا.

2015- انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيساً لإيطاليا.

2016- استشهاد أكثر من 50 مواطناً وجرح 110 آخرين جراء ثلاثة تفجيرات إرهابية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

2020- المملكة المتحدة تنسحب من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت 47 عاماً لتدخل فترة انتقالية من 11 شهراً.

2020- منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ

صحية عالمية، وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين.

من مواليد هذا اليوم:

1868- تيودور ريتشاردس عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1914.

1884- تيودور هويس رئيس ألمانيا الغربية.

1902- أولفا ميرال دبلوماسية سويدية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1982

1929- ردولف موسباور عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1961.

1935- كنزابورو أوي أديب ياباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1994 1958- مأمون الفرخ ممثل ومخرج سوري.

من وفيات هذا اليوم:

1580- الملك هنريك ملك البرتغال.

1933- جون غلزورثي أديب إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1932.

1973- ركنر فرش اقتصادي نرويجي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1969.