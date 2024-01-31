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الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بسكوف

2024-01-31

موسكو-سانا

دمرت وسائل الدفاع الجوي، التابعة للجيش الروسي طائرة دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بسكوف الليلة الماضية .

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته نوفوستي: “إنه تم الليلة الماضية إفشال محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وتمكنت وسائط الدفاع الجوي المناوبة من تدمير طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بسكوف”.

ووفق البيان تم الليلة الماضية تدمير 21 طائرة دون طيار أوكرانية فوق مناطق شبه جزيرة القرم وبيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا.

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