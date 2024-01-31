توزيع 30 ألف غرسة مشمش بزري مجاناً لمزارعي الغوطة الشرقية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنهت مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق توزيع كامل أعداد الغراس المجانية من المشمش والتين والرمان والبالغة 31 ألف غرسة، وذلك ضمن منحة الغراس التي تم إقرارها مؤخراً، لتوزيع 250 ألف غرسة مثمرة في المحافظات.

مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أوضح في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تخصيص 30 ألف غرسة مشمش بذري وزعت على الفلاحين في الغوطة الشرقية لترميم المساحات التي قطعت بهدف إعادة إحياء صناعة قمر الدين المشهورة بها تلك المنطقة، إضافة إلى توزيع 500 غرسة رمان و500 غرسة تين.

وأشار زيادة إلى انتهاء استقبال طلبات المزارعين للحصول على الغراس مجاناً وإيقاف توزيعها ضمن المراكز الزراعية التابعة للمديرية.

سفيرة إسماعيل

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