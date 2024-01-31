اشتية: غياب المساءلة الدولية للاحتلال يشجعه على الاستمرار بجرائمه

القدس المحتلة- سانا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية للاحتلال الإسرائيلي يشجعه على الإفلات المستمر من العقاب وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح اشتية في بيان أوردته وكالة وفا الفلسطينية اليوم أن اقتحام قوات الاحتلال للمستشفيات وارتكاب الإعدامات الميدانية بحق المرضى كما حدث في مستشفى ابن سينا صباح اليوم ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى وقتل واعتقال وتعذيب المسعفين والأطباء في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، كل تلك الممارسات جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محكمة العدل الدولية إلى التدخل العاجل لاتخاذ قرار بوقف جرائم الإبادة بعد رفض الاحتلال تطبيق التدابير العاجلة التي ألزمته بها المحكمة في تحد فاضح للعدالة الدولية كما طالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة إلى الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية فوراً.

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