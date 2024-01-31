شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة- سانا

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم 116 .

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن 11 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في دير البلح المنكوب، كما قصف الاحتلال منزلاً في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

كما شن طيران الاحتلال غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع وعلى المنطقة الشمالية لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع وعلى المنطقة الشرقية لخان يونس جنوب القطاع.

وأضافت وكالة وفا أن جثامين عشرات الشهداء تنتشر في شوارع غرب وجنوب غرب مدينة غزة بفعل القصف المتواصل وإطلاق القذائف من دبابات الاحتلال وطائراته المسيرة، بينما استشهدت طفلة برصاص الاحتلال قرب مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة مبنى الجمعية ومستشفى الأمل وسط إطلاق الرصاص وأجبرت النازحين على إخلاء المبنى، مؤكدة أن المرضى والنازحين والطواقم الطبية تحت خطر شديد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى /26751/ شهيداً و/65636/ جريحاً.

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