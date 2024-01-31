المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا
واصلت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة موقعة خسائر في صفوفه ومدمرة عدة آليات.
وقالت المقاومة في بيان لها: إن مقاتليها استهدفوا بقذيفة “الياسين 105″دبابة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، واشتبكوا مع جنود كانوا حولها وأوقعوهم بين قتيل ومصاب.
كما استهدفت المقاومة بقذائف الهاون و ال آر بي جي تحشيدات لجنود وآليات الاحتلال غرب خان يونس جنوب القطاع، بينما دمرت دبابة “ميركافا” وجرافة عسكرية للاحتلال وسط غزة.
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