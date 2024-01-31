فضائل في حياة مراد السباعي وأدبه… محاضرة الدكتور غسان لافي طعمة بثقافي حمص

حمص-سانا

افتتح فرع حمص لاتحاد الكتاب أول نشاطاته الأدبية لهذا العام بمحاضرة للناقد الدكتور غسان لافي طعمة بعنوان /فضائل في حياة مراد السباعي وأدبه/ استضافها المركز الثقافي بحمص.

وتناول طعمة أبرز المحطات الأدبية والفكرية في مسيرة الأديب والمسرحي ابن مدينة حمص مراد السباعي، لافتاً إلى أن الفضيلة الكبرى التي ركز عليها الأدباء والنقاد والدارسون في أدبه هي ريادته للحركة المسرحية في حمص.

وتحدث عن حياة طعمة ممثلاً ومخرجاً ومؤلفاً حيث حقق في ميدان المسرح خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي ما عجز عنه الكثيرون.

وأضاف طعمة: إن السباعي كان أديباً شاملاً شمل أدبه مختلف الأصناف الأدبية وله أثر مهم في وضع أسس الدراما السورية وبرع كذلك في كتابة القصة والومضة النثرية والفلسفية العميقة.

وتوقف الناقد عند إبداع السباعي الذي اعتمد فيه على الهاجس من خلال أفكاره ونظرته للواقع واستشرافه للمستقبل وفي اعترافاته التي ظهرت في سيرته الذاتية مقدما فيها صورة صادقة عنه كأديب وإنسان.

واستشهد طعمة بماكتبه النقاد والمسرحيون والأدباء عن السباعي حيث وصفه المسرحي المخضرم فرحان بلبل بأنه رجل مسرح بحق، ارتبط بالخشبة والجمهور وتعلم منهما وأضاف إليهما.

وأوضحت رئيسة فرع اتحاد الكتاب بحمص أميمة إبراهيم أن هذه المحاضرة تأتي عرفاناً لما قدمه السباعي لمدينته من إرث أدبي ومسرحي جدير بالوقوف عنده وتعريف الأجيال به.

والسباعي من مواليد حمص عام /1914/ كاتب ومخرج وممثل وكان أول من ترأس فرع اتحاد الكتاب بحمص، وفي عام /1960/ نالت مسرحيته /شيطان في بيت/ الجائزة الأولى في مسابقة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب وفي رصيده مجموعة وافرة من المسرحيات والمؤلفات القصصية والأدبية منها /كاسيتجا وهذا ماكان والحكاية ذاتها ومحطات في حياتي/ وغيرها.

حنان سويد

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