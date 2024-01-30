إسقاط 3 طائرات مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الروسية

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز أنه تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي استهدف المقاطعة بثلاث طائرات مسيرة تم إسقاطها جميع.

ونقلت روسيا اليوم عن بوغوماز قوله: “تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة وتم إسقاط ثلاث مسيّرات باستخدام معدات خاصة مباشرة على الحدود مع مقاطعة بريانسك من قبل موظفي مديرية الخدمة الفيدرالية وقوات الحرس الوطني الروسي في مقاطعة بريانسك ولم يصب أحد بأذى ولم يحدث أي دمار”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أمس 21 مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا.

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