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الحرارة أدنى من معدلاتها وثلوج على ارتفاع أكثر من 900 متر

2024-01-30

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة قطبية المنشأ.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات في أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على المنطقة الساحلية، وثلجية فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 900 متر وممزوجة دون ذلك.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/سا على المنطقة الساحلية وجنوبية غربية في المناطق الجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق9 / 1
المنطقة الجنوبية10 / 1
المرتفعات الجبلية2 / -6
المنطقة الوسطى10 / 3
المنطقة الساحلية13 / 7
المنطقة الشمالية8 / 1
منطقة الجزيرة9 /  0
المنطقة الشرقية12 / 3
منطقة البادية10 / 1

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