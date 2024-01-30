(بأيدينا)…فعالية لمبادرة أهل الشام بنهاية دوراتها المتنوعة

درعا-سانا

نظم فرع مبادرة أهل الشام بدرعا فعالية ثقافية بعنوان (بأيدينا) على مسرح ثقافي درعا، وذلك في نهاية دورات متنوعة أقيمت على مدار عامين.

تخللت الفعالية نشاطات وفقرات فنية وترفيهية منوعة، منها فقرة موسيقية وفقرة بعنوان (تقدر تطير) التي قام بتأديتها عدد من الأطفال المكفوفين، كما قدمت الكفيفة خديجة طباشة فقرة غنائية طربية، ونفذ مستفيدو نادي الموسيقا غناء شارات مسلسلات الكرتون المحببة.

وقدم مستفيدو دورات اللغة الفرنسية فقرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم بالفرنسية، واختتمت الفعالية بعرض مسرحي عن حب الوطن والأرض، يحكي قصة حياة شاب هاجر إلى الخارج ليهرب من واقعه الصعب والمرير ليصطدم بواقع أكثر مرارة ببلاد الغربة وهو عدم التأقلم مع عادات الغرب ومعتقداتهم.

واعتبر عبد القادر النسر أحد خريجي دورات الغناء في المبادرة أن شارات مسلسلات الكرتون القديمة جزء من الذاكرة الجمعية المفعمة بالبراءة والحب لأجيال مختلفة، وهم بدورهم حرصوا على تأدية أكثر الأغاني المحببة وتقديمها في هذه الفعالية.

وأوضح مدير فرع المبادرة في درعا عبد الله العبد الله أن هذه الفعالية تأتي تتويجاً للمخرجات التي حصل عليها المستفيدون خلال تلقيهم لدورات متنوعة كدورات تدريب مهني ودورات تنمية بشرية وأندية خلال عامين، لافتاً إلى أنها تهدف الى بناء قدرات المستفيدين الاجتماعية والثقافية للوصول إلى اندماج سليم في المجتمع.

ليلى حسين

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