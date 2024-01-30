41 ميدالية متنوعة لمنتخب السويداء في بطولة الجمهورية المدرسية المركزية

السويداء-سانا

حقق منتخب السويداء برياضة الجمباز الفني والإيقاعي 41 ميدالية متنوعة، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية المدرسية المركزية التي استضافتها صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

ونجح منتخب السويداء بالظفر حسب الفئات العمرية بـ 19 ميدالية ذهبية عبر كل من سائد ضو وأوس السلمان ولانا فياض وأنمار أبو فخر وإيفا العبد الله وليلاس نصر على أكثر من جهاز وبفريق الصغيرات للفئة (أ) المؤلف من روسيل الباسط وإيفا العبد الله وليلاس نصر وإباء الورهاني وبيسان مراد، وذلك بالجمباز الفني.

ونال منتخب السويداء 10 ميداليات فضية عبر روسيل الباسط ولانا فياض على أكثر من جهاز، وفريق الناشئين المؤلف من أنمار أبو فخر وكريم الخطيب وجلال الشعشاع وديار عبود بالجمباز الفني وحلا نصر الدين بالجمباز الإيقاعي بأداة الكرة.

كما حصد منتخب السويداء 12 ميدالية برونزية بواسطة كل من أوس السلمان وجبران التقي وإيفا العبد الله وروسيل الباسط على أكثر من جهاز وبفريق الصغار (ألف) المؤلف من سائد ضو وريان نصر وورد أبو زيد وعامر موال والصغار (باء) الذي ضم أوس السلمان وجبران التقي وثامر الصفدي وحمزة حاتم والصغيرات (باء) المؤلف من لانا فياض والمار عبد الملك وسارة زين الدين وعرين الورهاني بالجمباز الفني، إضافة للاعبة حلا نصر الدين بالفردي العام وأداتي الشريطة والصولجان بالجمباز الإيقاعي.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للجمباز لؤي الحرفوش في تصريح لـ سانا إلى أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من عشر محافظات ومنافسة قوية وقدم خلالها لاعبو ولاعبات السويداء مستوى مميزاً ونتائج جيدة.

عمر الطويل

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