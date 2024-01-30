أمطار حمص اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيرواني: إجراءات الولايات المتحدة في سورية والعراق تنتهك القوانين الدولية
2024-01-30
رئيس مجلس الشعب يلتقي معاون وزير الداخلية الإيراني والوفد المرافق
2024-01-29
لافرنتييف: الولايات المتحدة تصعد النشاط الإرهابي بمنطقة التنف في سورية
2024-01-29
تكريم الفنان أيمن زيدان في مهرجان سينيمانا الدولي في دورته الخامسة بسلطنة عمان
2024-01-28
سورية تشارك في منتدى الألكسو للأعمال والشراكات المنعقد في تونس
2024-01-28
سورية تشارك بفيلم (أبي على عجلة) في الدورة العاشرة من مهرجان الإمارات السينمائي
2024-01-28
معاون وزير السياحة لوسائل إعلام إسبانية: مشاركة سورية في معرض (فيتور) تأكيد على استعادة مكانتها في السياحة العالمية
2024-01-27
محليات
القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة في ريف دمشق
2024-01-30
التربية: مسابقة لملء شواغر الإشراف الأول الاختصاصي والتربوي في الإدارة المركزية
2024-01-30
الجو ماطر على فترات وثلوج متوقعة على ارتفاع أكثر من 900 متر
2024-01-30
أمطار في أغلب المحافظات أغزرها 42 مم في عين الكروم بحماة
2024-01-30
القبض على 3 أشخاص يمتهنون ترويج الدولار المزور في حمص
2024-01-30
طقس الغد : أجواء ماطرة وثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 900 متر
2024-01-29
مساعدات صينية لقطاع الاتصالات في سورية
2024-01-29
رياضة
41 ميدالية متنوعة لمنتخب السويداء في بطولة الجمهورية المدرسية المركزية
2024-01-30
كوبر: لدينا ثقة بلاعبينا لتقديم أداء جيد وتجاوز إيران بدور الـ 16 ببطولة آسيا
2024-01-30
قطر تعبر فلسطين إلى ربع نهائي آسيا
2024-01-29
الأردن يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم على حساب العراق
2024-01-29
فوز الكرامة والجيش على الاتحاد أهلي حلب والحرية في دوري كرة السلة للرجال
2024-01-28
تأهل طاجيكستان وأستراليا إلى ربع نهائي كأس آسيا
2024-01-28
ليفربول يتأهل إلى الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه على نوريتش سيتي
2024-01-28
اقتصاد
الاتصالات تدعو مشتركيها الملغاة خدماتهم إلى تسديد الذمم المترتبة عليهم
2024-01-30
زراعة 1640 هكتاراً بالفول الأخضر في الحسكة
2024-01-29
منح إجازة استثمار لمجمع متكامل لتربية الأبقار في السويداء بتكلفة 4 مليارات ليرة
2024-01-29
زراعة حمص: الانتهاء من تنفيذ كامل خطة زراعة القمح المروي والبعل
2024-01-29
ارتفاع أسعار النفط
2024-01-29
ارتفاع أسعار الذهب
2024-01-29
خسائر بمئات ملايين الدولارات تهدد الاقتصاد العالمي جراء الجفاف في قناة بنما
2024-01-29
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هطولات مطرية متفرقة.. أغزرها 14 مم في عين الكروم بريف حماة
أمطار حمص اليوم
2024-01-30
تصوير: نقولا الخوري
أمطار حمص
2024-01-30
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