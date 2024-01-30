منظمات إنسانية دولية: تعليق دول غربية تمويلها للأونروا يهدد حياة الفلسطينيين

لندن-سانا

دعت عشرون منظمة إنسانية الدول الغربية التيعلقت تمويلها لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط “الأونروا” إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي يهدد حياة الفلسطينيين.

وقالت المنظمات في بيان منشور عبر موقع “أوكسفام” على الإنترنت: إنها “تشعر بقلق بالغ وغضب شديد بسبب تعليق التمويل للأونروا من بعض الجهات المانحة الرئيسية وسط تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة”، وأضافت: “إننا ندعو الدول المانحة إلى إعادة تأكيد دعمها للعمل الحيوي الذي تقوم به الأونروا وشركاؤها لمساعدة الفلسطينيين على البقاء على قيد الحياة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في عصرنا”.

وأضاف البيان: إنه يجب على البلدان أن تتراجع عن تجميد التمويل، والوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وزيادة التمويل والمساعدات الإنسانية للمدنيين الذين هم بأمس الحاجة إليها في غزة والمنطقة.

وأعلنت عدة دول غربية منها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، تعليق تمويلها للأونروا استناداً إلى اتهامات ومزاعم إسرائيلية تحريضية لتشويه دور الأونروا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc