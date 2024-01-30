ريابكوف: لم نتدخل في شؤون الولايات المتحدة الداخلية ولا ننوي القيام بذلك

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بلاده لم تتدخل قط في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة ولا تنوي القيام بذلك.

ونقلت روسيا اليوم عن ريابكوف قوله في تعليقه على منشورات حول “دور موسكو في أحداث تكساس” إن الاتهامات بأن موسكو تثير التوتر بين السلطات الفيدرالية الأمريكية وولاية تكساس تتكرر باستمرار وسيستمرون في إيجاد الأسباب لمحاولة نسب التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة إلينا لكن هذا لم يحدث وهو غير موجود ولن يحدث أبداً.

وأضاف ريابكوف: إن اتهامات الولايات المتحدة الامريكية لروسيا لكسب نقاط سياسية عبر نسب بعض الأمور إلينا، ومن المحزن والمؤسف أن يكون موظفو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مذنبين بارتكاب هذه الأمور.

وسبق أن أكدت روسيا أكثر من مرة أن الاتهامات بمحاولتها التأثير على سير الانتخابات الامريكية لا أساس لها وتعود إلى المنافسة السياسية الحادة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

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