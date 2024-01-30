(بكاء بلا دموع)  للشابة سيدرا عجاج ضمن ندوة كاتب وموقف في ثقافي درعا

درعا-سانا

تناولت الندوة التي أقامها فرع اتحاد الكتاب العرب بدرعا بالتعاون مع المركز الثقافي وبحضور فريق مئة كاتب وكاتب قراءة أدبية لنصوص مفتوحة من كتاب (بكاء بلا دموع) للشابة سيدرا عجاج.

وبيّن مشرف فريق مئة كاتب وكاتب في محافظة درعا عبد الملك الخيرات أن ما أنتجته سيدرا في هذا الإصدار يعد نقلة نوعية لشابة في مقتبل العمر.

مدير ثقافة درعا عدنان الفلاح أشار إلى أن مديرية الثقافة بدرعا مستمرة بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب باستقطاب المواهب الواعدة تشجيعاً لها للنهوض بالواقع الثقافي والأدبي.

رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بدرعا إبراهيم ياسين قال: إن هذه الندوة تناولت الكتاب من كل جوانبه وسلطت الضوء على ما يحمل في طياتهِ من مشاعر.

وأكدت مؤلفة الكتاب عجاج أن الكتاب خليط من الخواطر ويشمل فلسفة حياة ومناجاة للنفس لافتة إلى أنه تم التأكيد في هذهِ المجموعة على الأمل الذي ينتزعه الإنسان من رحم الألم.

وتخللت الندوة فقرة فنية بمشاركة فريق أثر الثقافي بإشراف عازف العود مالك أبو عاتوق وغناء كل من زين الحريري وعواد أحمد وربى قاسم.

وقدم فريق مئة كاتب وكاتب شهادة تقدير لكل من الشابة سيدرا عجاج والكاتب عبادة حميدي.

ليلى حسين

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