قطر تعبر فلسطين إلى ربع نهائي آسيا

الدوحة-سانا

تأهل المنتخب القطري إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد البيت في دور الـ16 من البطولة.

أحرز هدفي قطر كل من حسن الهيدوس وأكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقتين 45+6 و48 بينما سجل عدي الدباغ هدف فلسطين في الدقيقة 37.

ويضرب المنتخب القطري موعداً في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة أوزباكستان وتايلاند في ثمن النهائي يوم السبت الموافق 3 شباط على استاد البيت.

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