إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم غرب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالقرب من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حوسان غرب المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً أثناء مروره على أحد حواجزها جنوب نابلس.

واستشهد فلسطينيان وأصيب واعتقل آخرون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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