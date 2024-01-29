المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “خاض مقاتلونا بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي في مدينة خان يونس، بينما فجروا غرب المدينة دبابة للعدو بعبوة ثاقب”.

واستهدفت المقاومة بصاروخ موجه مجموعة من قناصة العدو كانوا متحصنين داخل منزل في حي الأمل وبقذيفة الياسين 105 جرافة عسكرية للاحتلال جنوب القطاع.

كما استهدفت برشقات صاروخية وقذائف الهاون نقطة دعم لوجستي لجنود العدو في بلدة السودانية شمال غرب غزة.

ورداً على مجازر العدو الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة استهدفت المقاومة “تل أبيب” برشقة صاروخية.

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