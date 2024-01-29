البابا فرانسيس:الحرب هزيمة للجميع والمستفيدون الوحيدون هم مصنعو الأسلحة

روما-سانا

دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى وضع حد للحروب، معتبراً أن المستفيدين الوحيدين من تلك الحروب هم مصنعو الأسلحة والمتاجرون بها.

وفي مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية اليوم قال البابا: “أكرر ندائي إلى كل أولئك الذين يحملون مسؤوليات سياسية.. ضعوا حداً للحروب في كل مكان فالحرب هزيمة للجميع دائماً، والمستفيدون الوحيدون هم مصنعو الأسلحة والمتاجرون بها لذا فإن هناك حاجة ماسة إلى وقف عالمي لإطلاق النار.. إننا على حافة الهاوية”.

وأضاف: “علينا تجنب تبرير الحروب فهي خاطئة دائماً والحوار ضروري لبناء السلام في العالم”، داعياً إلى الصلاة من أجل السلام والبحث عن روح التضامن والأخوة الإنسانية.

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