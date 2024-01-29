شراكة استراتيجية بين روسيا وبيلاروس في استخدام الطاقة النووية السلمية

موسكو-سانا

وقعت روسيا وبيلاروس اليوم مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.

وتنص المذكرة التي وقعت ضمن إطار جلسة المجلس الأعلى للدولة الاتحادية في مدينة سان بطرسبورغ اليوم على أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستجري في عدة اتجاهات، بينها التعاون في مجال استخدام التكنولوجيات الذرية بما في ذلك إقامة مفاعل نووي بحثي متعدد الأغراض في بيلاروس، ومجموعة من المختبرات ومركز للتدريب في مجال الطب النووي.

من جهة أخرى قررت روسيا وبيلاروس إقامة مؤسسة إعلامية على مستوى الدولة الاتحادية بين البلدين، وتم توقيع مرسوم حول ذلك في جلسة مجلس الدولة الأعلى.

ولفت الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى أنه تجري في العالم اليوم مجابهة إعلامية قوية، ويجب على الناس معرفة ما يجري في بيلاروس وروسيا.

من جانبه أعلن وزير التنمية الرقمية والاتصالات في روسيا مكسيم شاداييف أن الدولة الاتحادية تملك حاليا أربع وسائل إعلامية، هما صحيفتان أسبوعيتان ومجلة أسبوعية وقناة تلفزيونية، مشيرا إلى أن هذه الوسائل الإعلامية ستدخل في قوام المؤسسة الإعلامية الجديدة لضمان تنسيق سياسة إعلامية موحدة.

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