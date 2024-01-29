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طقس الغد.. أجواء ماطرة وثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 900 متر

2024-01-29

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً ماطراً على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وثلجياً فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 900 متر، وممزوجاً في المناطق دون ذلك وخاصة المناطق الشمالية والقلمون.

والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وجنوبية غربية في المناطق الجنوبية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج مساء.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق8/4
المنطقة الجنوبية10/5
المرتفعات الجبلية2/-5
المنطقة الوسطى7/3
المنطقة الساحلية13/9
المنطقة الشمالية7/2
منطقة الجزيرة10/3
المنطقة الشرقية15/5
منطقة البادية11/3

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دمشق-سانا تستمر درجات الحرارة بالانخفاض، لتصبح أدنى من ‏معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية،

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