بوتين: التعاون بين روسيا وبيلاروس وثيق والمواقف متطابقة

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعاون روسيا وبيلاروس وثيق، ونهجهما متطابق أو متقارب كثيراً حول معظم المشاكل والقضايا.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ضمن المجلس الأعلى للدولة الاتحادية بين بلديهما نقلتها وكالة نوفوستي: “في ظل الضغوط الخارجية غير المسبوقة تتعاون روسيا وبيلاروس بشكل وثيق على الساحة العالمية، ويقدم كل منهما للآخر بشكل حتمي الدعم الحقيقي المتبادل، ولا شك في أن مسارات الدولتين تجاه المشاكل العالمية والإقليمية الحالية متطابقة أو متشابهة إلى حد كبير”.

وأشار بوتين إلى أن التنسيق في الشؤون الدولية سيكون بشكل أوثق بين روسيا وبيلاروس، وخاصة في مجال السياسة الخارجية للفترة حتى عام 2026، لافتاً إلى أن موسكو ومينسك ستعملان معاً لضمان الأمن المشترك بشكل متساو.

وأوضح بوتين أن روسيا وبيلاروس تعتزمان بذل كل الجهود اللازمة لتعميق التكامل متبادل المنفعة والمتساوي.

بدوره أشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى نمو التجارة بين بلاده وروسيا إلى مستوى تاريخي، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ بحلول نهاية العام الماضي 54 مليار دولار ما يعد مستوى تاريخياً.

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