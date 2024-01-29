اليونيسيف: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات

نيويورك-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من أن الأطفال في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض.

وأوضحت اليونيسيف في بيان أن “أكثر من 16 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لفقدان لقاحاتهم الروتينية”، محذرة من أن “هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وشلل الأطفال”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية حذرت مؤخراً من نفاد مخزونها من لقاحات الأطفال ومن انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة، وطالبت المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها لكل مناطق قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي عدواناً وحشياً على قطاع غزة تسبب باستشهاد 26637 شخصاً وإصابة 65387 آخرين معظمهم نساء وأطفال.

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