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ثلاثة قتلى بقصف لقوات النظام الأوكراني على مدينة دونيتسك الروسية

2024-01-29

موسكو-سانا

قتل 3 مدنيين وأصيب رابع اليوم، جراء قصف لقوات النظام الأوكراني بالصواريخ على مدينة دونيتسك الروسية.

وقال عمدة دونيتسك ألكسي كوليمزين: “إن القصف الأوكراني استهدف منطقة كالينينسكي شرق المدينة، وخلف 3 قتلى وجريحاً، حسب المعلومات الأولية”، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 8 قذائف من راجمات الصواريخ على المدينة.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الروسيتين، بدعم من قوات حلف الناتو.

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