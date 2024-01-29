ثلاثة قتلى بقصف لقوات النظام الأوكراني على مدينة دونيتسك الروسية

موسكو-سانا

قتل 3 مدنيين وأصيب رابع اليوم، جراء قصف لقوات النظام الأوكراني بالصواريخ على مدينة دونيتسك الروسية.

وقال عمدة دونيتسك ألكسي كوليمزين: “إن القصف الأوكراني استهدف منطقة كالينينسكي شرق المدينة، وخلف 3 قتلى وجريحاً، حسب المعلومات الأولية”، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 8 قذائف من راجمات الصواريخ على المدينة.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الروسيتين، بدعم من قوات حلف الناتو.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc