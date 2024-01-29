26637 شهيداً و65387 جريحاً جراء مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم 115 على قطاع غزة المنكوب إلى 26637 شهيداً و65387 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 14 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 215 شهيداً و300 جريح، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات جراء منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ولفتت الوزارة إلى ارتكاب الاحتلال إعدامات ميدانية في مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما أنه لا يزال يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل مما يشل قدرات المنظومة الصحية في إنقاذ الجرحى والمرضى نتيجة الحصار ونفاد العديد من الأدوية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية الكارثية في مراكز الإيواء، رصدت الوزارة إصابة 700 ألف نازح بالأمراض المعدية والجلدية ونزلات البرد والإسهال والتهاب الكبد الوبائي نتيجة الاكتظاظ وعدم توافر الأطعمة والمشروبات المناسبة والرعاية الطبية المطلوبة لهم.

وطالبت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بتوفير الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية والأدوية اللازمة وخاصة للأمراض المزمنة والحوامل والأطفال، وذلك لإسناد المنظومة الصحية المتهالكة في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع.

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