تنظيم 31 ضبطاً بحق أفران ومنشآت صناعية ومحال تجارية مخالفة في طرطوس

طرطوس-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس 31 ضبطاً تموينياً بحق عدد من الأفران والمنشآت الصناعية والمحال التجارية المخالفة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش في تصريح لمراسلة سانا أن المخالفات طالت معتمد غاز لتلاعبه بنظام البطاقة وعدداً من الأفران بمخالفات إنتاج الخبز السيىء، ونقص وزن ربطات الخبز وعدم التقيد بأوقات العجن وإنتاج المادة، إضافة إلى ضبط أحد معتمدي الخبز بتقاضي سعر زائد والامتناع عن البيع.

وأشار علوش إلى أن باقي الضبوط طالت منشآت صناعية ومحال تجارية بمخالفات البيع بالسعر الزائد وعدم تقديم بيان تكلفة للمنشآت والإعلان عن الأسعار وأجور بدل الخدمات، لافتاً إلى سحب العديد من العينات لإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

فاطمة حسين

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